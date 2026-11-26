Attualità · Da Strasburgo

L’Europa si faccia promotrice del riconoscimento degli abusi sessuali sui bambini e del loro sfruttamento a fini pornografici come crimini contro l’umanità. È l’appello emerso oggi al Parlamento europeo durante la conferenza “Chat Control & Pedopornografia. Controllare tutti protegge i minori?”, promossa da Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, con l’intervento di don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente dell’Associazione Meter.

“Per noi la difesa dei più deboli, dei più fragili, dei più piccoli è un’assoluta priorità”, ha dichiarato Inselvini. “Dobbiamo combattere gli orchi, dobbiamo cercare di consegnarli alla giustizia”, ha aggiunto, ricordando il dovere di stare accanto ai bambini che hanno già subito violenza e di impedire che altri ne diventino vittime.

Sul Chat Control, Inselvini ha chiamato in causa le grandi piattaforme tecnologiche. Secondo l’eurodeputato, le stesse aziende che vorrebbero controllare “le chat di tutti noi” offrono troppo poco aiuto a chi indaga per individuare i responsabili degli abusi. Nel solo 2025 Meter ha segnalato oltre 2,5 milioni di immagini e video che documentano abusi sessuali su minori.

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Don Fortunato Di Noto ha dichiarato: “Non basta controllare tutti in maniera generalizzata. La vera sfida è richiamare le grandi piattaforme tecnologiche alle proprie responsabilità e chiedere loro di prendere in considerazione e intervenire sulle segnalazioni che l’Associazione Meter porta avanti da anni. Per la prima volta siamo stati al Parlamento europeo di Strasburgo, dove abbiamo avuto l’opportunità di affrontare questi temi con parlamentari ed esperti del settore. Oggi, dopo questo confronto, nessuno può più dire: “io non sapevo”. La tutela dei minori richiede responsabilità e azioni concrete. Un ringraziamento all’on. Paolo Inselvini per l’invito e per aver reso possibile questo momento di confronto”.

All’incontro sono intervenuti anche gli eurodeputati Carlo Ciccioli, Margarita de la Pisa Carrión, Lara Magoni, Mario Mantovani e Michele Picaro