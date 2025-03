Don Peppinu e l’arte del gelato verace

Il gelato artigianale esiste ancora? E si può chiamare ancora così? Oppure bisogna iniziarlo a chiamare gelato verace?

Da questa provocazione parte la riflessione di Peppe Flamingo, gelatiere di Don Peppinu, con 7 punti vendita in Sicilia tra cui quello di Ortigia in Corso Matteotti. La famiglia creò la più antica fabbrica di coni in Sicilia.

Non è corretto parlare di gelato artigianale perché in Italia questo termine qualifica semplicemente il tipo di impresa. Non ha niente a che vedere con le materie prime di alta qualità, con l’utilizzo di ingredienti naturali o di basi pronte. “Una gelateria può vendere, per legge, un prodotto realizzato solo con semilavorati e preparazioni chimiche e chiamarlo comunque ‘artigianale’ – ha detto Peppe Flamingo nella nostra chiacchierata – solo perché le dimensioni dell’azienda lo permettono. Ma tutto questo fa male, non solo a chi fa un gelato di alta manifattura, ma soprattutto alla credibilità del prodotto gelato.

“La parola artigianale – ha concluso Flamingo – non solo è superata ma può essere addirittura negativa”.

Giusto pochi giorni fa, lo scorso 24 marzo, si è svolta la Giornata Europea del Gelato Artigianale, l’unico alimento al quale il Parlamento Europeo abbia voluto dedicare una data annuale.

Ma il vero amante del gelato lo mangia soprattutto in inverno? Flamingo è chiaro: “Il vero amante del gelato lo mangia sempre”.