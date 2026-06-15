DonaAretusa, a Siracusa il debutto del Comitato A.S.P.I.D. per la cultura del dono

Si è svolto domenica 14 giugno 2026 alle 17:30, alla Sala Regina Margherita di Viale Regina Margherita 17 a Siracusa, l’incontro pubblico «DonaAretusa», promosso dal Comitato Promotore A.S.P.I.D. (Associazione Siracusana Per Il Dono), presieduto da Robert Fortuna, con il patrocinio della Consulta Civica di Siracusa. L’appuntamento, nella Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ha riunito oltre cento persone, tra cittadini, istituzioni e personale sanitario, attorno al tema della donazione di sangue, organi e midollo.

I lavori si sono aperti con il saluto di Giusy Cannella, Presidente della Consulta Civica di Siracusa, seguita da Robert Fortuna, Presidente del Comitato Promotore A.S.P.I.D., che ha illustrato gli obiettivi del progetto. Per la parte sanitaria sono intervenuti due medici della ASP Siracusa: il Dott. Dario Genovese, Direttore della Medicina Trasfusionale e Banca del Sangue (SIMT), e la Dott.ssa Antonina Franco, Primario di Malattie Infettive. È intervenuto poi Damiano De Simone, in rappresentanza del Consiglio Comunale di Siracusa. Spazio quindi alla testimonianza di Alessandro Calabrò, delegato ANED e componente della giunta della Consulta Civica di Siracusa, che ha raccontato la propria esperienza di trapiantato di rene. A chiudere, gli interventi dal pubblico, con domande e riflessioni dalla sala.

Qualche numero spiega l’urgenza: in Sicilia oltre 600 persone attendono un trapianto e più di 5.000 vivono in dialisi, mentre un solo donatore può salvarne fino a 7.

«Con DonaAretusa vogliamo radicare a Siracusa una cultura del dono che parta dalle persone. La risposta di oggi ci dice che la città è pronta a esserci», ha dichiarato Robert Fortuna, Presidente del Comitato Promotore A.S.P.I.D.

«La Consulta Civica sostiene con convinzione iniziative come questa, perché mettono al centro la solidarietà e la partecipazione dei cittadini», ha aggiunto Giusy Cannella, Presidente della Consulta Civica di Siracusa.

L’incontro si è chiuso con un momento conviviale, con pizza, torta e bevande e un gadget per tutti i presenti.