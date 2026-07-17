Donazione del sangue, Avis Siracusa e l’Azienda Sanitaria commemorano le vittime di mafia

Attualità · 19 luglio

“Dal sangue versato, al sangue donato”, il 19 luglio 2026 cerimonia all’ospedale di Siracusa “Umberto I”, per ricordare le vittime di mafia e promuovere la donazione del sangue.

Domenica 19 luglio 2026 alle ore 09.00 nell’area prospiciente la pineta dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa si svolgerà la cerimonia di commemorazione delle vittime di mafia e di promozione della donazione del sangue, con deposizione di fiori sulle targhe nominative, già collocate dall’AVIS comunale di Siracusa nel 1993, restaurate nel 2025, ai piedi delle piante d’alloro, dedicate alle vittime delle stragi di Capaci, via D’Amelio e al giudice Rosario Livatino, al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ad Emanuela Setti Carraro e al professore Paolo Giaccone.

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La cerimonia, organizzata dall’AVIS e dall’Asp di Siracusa, assieme al Comune di Siracusa e all’Associazione Donatorinati, AVO, Lions Siracusa Host, ADMO, FASTED, nella seconda delle tre giornate, il 19 luglio, che assieme al 23 maggio e al 21 settembre la Regione Siciliana ha dedicato, in occasione degli anniversari di tre stragi per mano mafiosa, alla donazione del sangue e del plasma in tutta l’Isola.

Il commissario straordinario dell’ASP Siracusa Gioacchino Iraci, condivide appieno l’alto valore civile, etico e sociale della manifestazione, che unisce mirabilmente la cultura della solidarietà sanitaria e della donazione alla salvaguardia della memoria storica e civile nel ricordo dei magistrati Rosario Livatino, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nonché di tutte le vittime della mafia.