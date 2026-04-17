Donazione organi e tessuti: l’Asp di Siracusa aderisce alla campagna nazionale 2026

L’Asp di Siracusa, in occasione della campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, conferma il proprio impegno nella sensibilizzazione dei cittadini sul tema della donazione di organi e tessuti.

Il fulcro delle iniziative locali si terrà lunedì 27 aprile 2026, dalle 8 alle 14, con l’allestimento di un desk informativo situato nella hall dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Il personale del Coordinamento aziendale per i prelievi e i trapianti, diretto da Graziella Basso sarà a disposizione dell’utenza per distribuire materiale informativo al desk informativo, fornire chiarimenti sulle procedure di legge e accogliere formalmente le dichiarazioni di volontà dei cittadini. Contemporaneamente, gli operatori visiteranno i reparti del presidio ospedaliero per promuovere una cultura della donazione che coinvolga attivamente pazienti, familiari e il personale sanitario stesso, evidenziando il valore sociale e terapeutico del trapianto.

L’iniziativa dell’Asp di Siracusa si inserisce nel più ampio calendario di attività avviate domenica 19 aprile con la Giornata nazionale della donazione. La campagna 2026, che vede la partecipazione dell’attore Luca Ward come testimonial istituzionale del ministero della Salute, ricorda l’importanza di compiere una scelta libera e consapevole, esprimibile anche in modo semplice presso gli uffici anagrafici comunali durante il rinnovo della carta d’identità. Per ulteriori approfondimenti e per visionare i contenuti della campagna nazionale, è possibile consultare il portale ufficiale sceglididonare.it.