Donazione sangue: buona partecipazione per l’iniziativa promossa dalle associazioni a Siracusa

Si è svolta ieri la giornata dedicata alla donazione del sangue, organizzata dalle associazioni Intercultura Siracusa, Giosef Siracusa, Mens Sana Archimede, Effetti Collaterali e Giovani Democratici. L’iniziativa, rivolta in particolare al mondo giovanile, ha raccolto una buona partecipazione, coinvolgendo ragazze e ragazzi alla prima esperienza, ma anche donatori già attivi. Diversi i controlli pre-donazione, a conferma dell’interesse suscitato e della volontà di avvicinarsi a una delle forme più concrete di solidarietà.

A organizzare e coordinare la giornata è stato Luca Santoro, Delegato alle Politiche Giovanili nell’Esecutivo di Avis Siracusa Provinciale, che ha commentato: “Nonostante il periodo estivo e le difficoltà organizzative, l’iniziativa ha comunque suscitato attenzione e partecipazione. Fondamentale è stato il coinvolgimento delle associazioni, così come il contributo di chi ha scelto di mettersi in gioco per la prima volta. Fare rete tra realtà diverse, unite dallo stesso senso di responsabilità verso la comunità, è stato il vero valore aggiunto di questa giornata. Vogliamo proseguire su questa strada, con l’obiettivo di rendere la donazione un gesto sempre più diffuso e naturale tra i giovani. Un ringraziamento sentito va a tutto il personale Avis e in particolare alla Dott.ssa Sinatra, per la grande disponibilità, l’efficienza e la gentilezza dimostrate.”





Presente all’evento anche il Presidente di AVIS Comunale Siracusa, Amm. Vincenzo Tedone, che ha ringraziato le associazioni e i volontari coinvolti per il loro impegno. “Fare rete, soprattutto tra le realtà che operano sul territorio, è la chiave per promuovere una cultura del dono solida e consapevole.”