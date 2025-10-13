Lavori in corso: restringimenti sulla Siracusa-Catania

Un 34enne

Donna accoltellata a Canicattini Bagni, fermato l’ex compagno

La donna, una 33 enne e sua ex compagna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Siracusa

È stato fermato e tratto in arresto l’uomo di 34 anni ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Canicattini Bagni, in cui è rimasta gravemente ferita una donna di 33 anni, sua ex compagna.

Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Noto, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Siracusa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa.

Accoltellamento a Canicattini Bagni

Canicattini Bagni, donna accoltellata dall’ex: è in ospedale

Notizia in aggiornamento

L’uomo, dopo essere stato rintracciato è stato condotto in caserma per essere interrogato. Su disposizione del magistrato di turno, è stato successivamente sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni.


