È stato fermato e tratto in arresto l’uomo di 34 anni ritenuto responsabile dell’accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Canicattini Bagni, in cui è rimasta gravemente ferita una donna di 33 anni, sua ex compagna.

Il fermo è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Noto, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Siracusa, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, dopo essere stato rintracciato è stato condotto in caserma per essere interrogato. Su disposizione del magistrato di turno, è stato successivamente sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni.