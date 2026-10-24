Donzelli (FdI) a Siracusa: “Italia? è arrivato il momento di dare la parola ai cittadini”

Politica · Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia non esclude di rivendicare la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana in vista delle elezioni del 2027. Ma la scelta, assicura Giovanni Donzelli, dovrà essere condivisa con gli alleati e con il presidente uscente Renato Schifani. È uno dei passaggi politici dell’incontro che ha portato a Siracusa il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, per un confronto con militanti e iscritti del partito. Una visita che arriva in un momento delicato per gli equilibri politici locali, con la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Francesco Italia al centro del dibattito cittadino, e che offre a Donzelli l’occasione per affrontare anche alcuni temi dell’agenda nazionale, a partire dagli episodi di violenza durante le manifestazioni.

“Fratelli d’Italia può rivendicare il candidato presidente del centrodestra? Certamente sì che lo può fare”, afferma Donzelli, rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni regionali. Una possibilità che, tuttavia, non si traduce in una candidatura già decisa. “Poi vedremo se lo faremo o no. Il problema non è se il nome appartiene a un partito o a un altro”, precisa l’esponente di FdI, indicando nel confronto interno alla coalizione il percorso da seguire: “Ci confronteremo col presidente uscente, capiremo anche le sue volontà e poi sceglieremo tutti insieme, assieme agli alleati, qual è la carta giusta per governare nel migliore dei modi questa regione”.

Nessuna rivendicazione definitiva, dunque, ma la conferma che Fratelli d’Italia considera aperta la partita per la guida della Sicilia nel 2027. Una posizione che lascia spazio tanto alla possibilità di una candidatura espressa dal partito quanto a una soluzione condivisa con le altre forze del centrodestra. Il confronto si sposta poi sulla situazione politica siracusana. La visita di Donzelli coincide con una fase particolarmente tesa per l’amministrazione comunale, dopo la presentazione della mozione di sfiducia contro il sindaco Francesco Italia.

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Sul tema delle vicende giudiziarie richiamate nel dibattito politico cittadino, Donzelli distingue il piano giudiziario da quello politico. “Per le vicende giudiziarie non spetta a noi dare opinioni o pareri, c’è chi se ne occupa e abbiamo il massimo rispetto”, chiarisce. Ma aggiunge che, a suo giudizio, esiste “un tema politico di trasparenza, di necessità di dare alla città un’amministrazione capace di rispondere ai problemi dei cittadini”.

Il giudizio sull’attuale amministrazione è critico: “Si rischia che questa amministrazione sia impegnata soltanto a risolvere i propri problemi giudiziari e le proprie vicende interne”. Da qui la posizione di Fratelli d’Italia sulla crisi a Palazzo Vermexio: “noi crediamo che sia arrivato il momento di dare la parola ai cittadini per dare a questa città l’amministrazione che merita”.

Parole che si inseriscono nel confronto sulla mozione di sfiducia, per la quale il centrodestra è chiamato a misurare la propria compattezza anche rispetto alle diverse posizioni assunte dalle forze politiche presenti in Consiglio comunale. Donzelli interviene infine sul diritto di manifestare e sugli episodi di violenza che hanno accompagnato alcune proteste. La posizione del partito, sostiene, non è quella di limitare le manifestazioni pacifiche, ma di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza: “I violenti danneggiano per primi i manifestanti che vogliono manifestare contro di noi in modo civile e democratico”.

La risposta, secondo Donzelli, deve essere quella di “uno Stato presente contro i criminali, contro i delinquenti, contro i teppisti, che difende la libertà di manifestare perché questa è la democrazia”. Un messaggio con cui l’esponente nazionale di Fratelli d’Italia ribadisce la distinzione tra protesta pacifica e comportamenti violenti, rivendicando la tutela del diritto al dissenso insieme alla necessità di garantire il rispetto delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

La tappa siracusana diventa così un’occasione per fissare tre punti della linea politica di Fratelli d’Italia: nessuna chiusura sulla candidatura alla presidenza della Regione, sostegno a un cambio di amministrazione a Siracusa e difesa delle manifestazioni pacifiche, con una condanna netta della violenza.