Dopo 36 anni si ritrovano gli ex Agenti di Custodia della Casa Circondariale di Siracusa: emozione e memoria

A oltre trentasei anni dalla chiusura della storica Casa Circondariale di Siracusa, il ricordo e i legami tra colleghi non si sono mai spenti. Gli ex Agenti di Custodia, oggi appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, si sono ritrovati lo scorso 28 marzo 2026 per una rimpatriata carica di emozione e significato.

L’iniziativa è nata grazie a Salvo Santacroce, che nel giro di poche settimane è riuscito a ricostruire e contattare gran parte dei colleghi, permettendo così la partecipazione di 43 persone all’incontro.

Un appuntamento che ha riportato alla memoria la chiusura della vecchia Casa Circondariale di Siracusa, il celebre carcere borbonico conosciuto come la “Casa cu n’occhiu”, avvenuta nel dicembre 1990 in seguito agli eventi sismici. Da quel 17 dicembre ’90 al 28 marzo 2026, un lungo percorso di vita e servizio che i partecipanti hanno voluto condividere in un clima di forte emozione.

L’incontro si è svolto a Modica, dove i presenti hanno avuto modo di raccontarsi, ricordare episodi di servizio e ripercorrere le proprie esperienze personali e professionali. Non è mancato un momento di profonda commozione per i colleghi che non sono più in vita, ricordati con un lungo e sentito applauso.

La giornata è stata anche occasione di riflessione sul passato del sistema penitenziario. Secondo quanto emerso dai racconti dei partecipanti, si trattava di un’epoca in cui, pur con una formazione meno strutturata rispetto a quella odierna, il senso di responsabilità e l’autorevolezza sul campo rappresentavano elementi fondamentali del servizio quotidiano.

«Si lavorava con meno mezzi e meno formazione teorica – è il ricordo condiviso – ma con grande esperienza, disciplina e spirito di corpo, e il sistema funzionava con meno criticità rispetto a oggi».

Il clima di amicizia e nostalgia ha reso l’incontro particolarmente sentito, tanto che è già stato annunciato un nuovo appuntamento: il prossimo ritrovo si terrà a Caltagirone il 15 maggio 2026, con l’auspicio di riunire ancora più partecipanti.

Un’iniziativa che, al di là della semplice rimpatriata, si è trasformata in un momento di memoria collettiva e riflessione sul valore del servizio svolto da generazioni di operatori penitenziari.