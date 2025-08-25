Dopo gli spari in mezzo al Mediterraneo l’Ocean Viking attesa a Siracusa

La nave Ocean Viking, della ong Sos Mediterranee, sta viaggiando verso il porto di Siracusa, che, secondo quanto riferisce il giornalista di radio radicale Sergio Scandura, sostituisce quello di Carrara assegnato in precedenza dal Viminale.

La nave, che ha a bordo 87 naufraghi provenienti da due soccorsi, era entrata nel mirino del fuoco della Guardia costiera libica, secondo quanto spiegato dalla ong, che ha pubblicato le foto dei proiettili e dei fori negli oblò.



