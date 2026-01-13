Dopo il boom, la frenata: l’economia in provincia di Siracusa rischia la stagnazione

Il 2026 si prospetta come un anno di profonda trasformazione per l’economia italiana. Secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi CGIA, sebbene il PIL nazionale nominale sia destinato a superare la soglia dei 2.300 miliardi di euro, la crescita reale si fermerà a un modesto +0,7%. Mentre l’Emilia Romagna si prepara a diventare la nuova “locomotiva” d’Italia con un incremento dello 0,86%, il Mezzogiorno vede riaprirsi pericolosamente il divario con il resto del Paese.

Il quadro per la Sicilia appare particolarmente complesso. Con una previsione di crescita di appena lo +0,28%, l’isola si colloca al 18° posto su 20 regioni, superando solo Basilicata e Calabria. A preoccupare maggiormente è il dato provinciale: Enna (-0,02%) e Ragusa (-0,05%) sono infatti le uniche due province in tutta Italia per cui si stima una contrazione economica negativa per il 2026.

In questo scenario, la provincia di Siracusa rappresenta un caso di studio unico. Se si guarda al periodo 2019-2025, Siracusa ha registrato una crescita record del +44,74%, un dato straordinario che non ha eguali nel resto del Paese. Eppure, questa spinta eccezionale sembra destinata a esaurirsi bruscamente.

Per il 2026, infatti, le previsioni indicano per Siracusa un misero +0,18%, facendola scivolare al 101° posto su 107 province italiane. Questo brusco rallentamento evidenzia la fragilità di una crescita che fatica a diventare strutturale una volta venuti meno gli stimoli eccezionali.

Il principale “colpevole” di questa frenata nazionale e di conseguenza anche sul territorio siracusano, è individuato nella scadenza del PNRR, prevista per l’estate del 2026. Senza il paracadute dei fondi europei, gli investimenti in Italia crolleranno dal +2,4% del 2025 allo 0,7%.

In sintesi, anche se il report non lo dice esplicitamente, più che il declino di un singolo settore industriale, Siracusa sembra destinata a subire un “effetto esaurimento” dovuto alla fine degli stimoli pubblici e alla difficoltà di attivare motori economici privati altrettanto potenti.

È come se la provincia avesse viaggiato ad alta velocità grazie al carburante fornito dai fondi PNRR, ma con l’esaurimento di questa scorta nel 2026 e la mancanza di un motore interno efficiente, il rischio è quello di una brusca frenata per l’economia siracusana (e siciliana) mentre altri territori dimostrano di riuscire a proseguire la marcia.

Per evitare la stagnazione, il report della CGIA è chiaro: non bastano i sussidi, servono riforme profonde. Le criticità storiche del sistema Italia — come la bassa produttività, l’inefficienza della Pubblica Amministrazione e l’eccessiva burocrazia — pesano come macigni soprattutto sulle realtà del Sud. Per rilanciare territori come quello siracusano e siciliano, risulterebbe dunque cruciale tagliare il carico fiscale sulle imprese e investire seriamente in innovazione e infrastrutture.