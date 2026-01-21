Dopo il Ciclone Harry, Siracusa si rialza e il lavoro dei soccorsi continua. L’assessore Imbrò: “evitate situazioni ancora più drammatiche”

Dopo due giorni di allerta rossa, Siracusa comincia a fare i conti con i danni causati dal ciclone Harry, che ha devastato gran parte della provincia e ha messo a dura prova il capoluogo siciliano. Con le prime luci di oggi, l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò, ha aggiornato la cittadinanza sui danni, le criticità ancora da affrontare e il lavoro instancabile di chi, tra volontari e forze dell’ordine, sta cercando di rimettere in piedi una città segnata dalla furia del maltempo.

Tra le criticità, un grosso ingrottamento in zona Arsenale, dove una casa è stata evacuata, e il costante monitoraggio del fiume Anapo, che nelle ultime ore ha ingrossato il proprio corso, portando con sé enormi quantità di detriti e rischi per l’intera area.

Ma i danni non si fermano qui. A causa delle forti raffiche di vento, i problemi legati alla viabilità e all’illuminazione pubblica sono ancora critici. Diverse zone della città sono ancora senza corrente, e le strade principali e quelle più periferiche, come quella di Mottava, sono inaccessibili, mentre altri punti come la zona di Ognina e Fontane Bianche sono completamente allagati. La situazione è resa ancora più complicata dal cedimento delle reti idriche e dai danni alle pompe di sollevamento.

Il lavoro dei soccorsi è stato incessante. Come sottolinea l’assessore: “La macchina dei soccorsi ha funzionato bene, grazie anche alla collaborazione con il Prefetto, la Protezione Civile, i vigili del fuoco e il Dipartimento regionale di Protezione Civile”. Tra le azioni più importanti, il tempestivo intervento sulla zona sud della città, dove l’ingrossamento dell’Anapo aveva spinto a limitare l’accesso da Sud, consentendo il passaggio solo da Nord.

“Grazie ai volontari e alle forze dell’ordine – ha aggiunto Imbrò – la città è stata assistita tempestivamente e abbiamo evitato situazioni ancora più drammatiche”. Nonostante le difficoltà, infatti, il coordinamento tra i vari enti ha permesso di minimizzare i danni a persone, con la grande attenzione dedicata a evitare altre tragedie. A questo proposito, l’assessore ha voluto ringraziare in particolare la polizia municipale, che ha operato ininterrottamente per tre giorni, gestendo la chiusura di strade e la gestione dei flussi di traffico.

La ripartenza di Siracusa e provincia è ancora lunga, ma la macchina della Protezione Civile, con il supporto di tutti gli attori coinvolti, continua a lavorare senza sosta per ristabilire la normalità. Per il momento, il monitoraggio proseguirà e il Comune ha previsto ulteriori sopralluoghi per garantire la sicurezza e procedere con le necessarie opere di ripristino.

Anche se le previsioni meteorologiche indicano una parziale normalizzazione del tempo nelle prossime ore, il ciclone Harry ha lasciato un segno profondo nella città e nella provincia. Ora la priorità è quella di affrontare le criticità più urgenti e lavorare sulla pianificazione e sulla sicurezza a lungo termine per evitare danni futuri causati dai cambiamenti climatici.

Imbrò conclude con un appello alla cittadinanza: “La città riprenderà a vivere, ma il nostro impegno non finisce qui. Dobbiamo ricostruire insieme, con pazienza e collaborazione. La nostra priorità ora è la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini”.