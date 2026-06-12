Dopo la salvezza l’Ortigia pensa già al futuro, “Dodo” Ruggiero confermato anche per la prossima stagione

Conclusa la stagione con una bella salvezza ai danni del Telimar Palermo il Circolo Canottieri Ortigia pensa già al futuro annunciando la prima importante conferma in vista della prossima stagione agonistica: il portiere Domenico “Dodo” Ruggiero giocherà con la calottina biancoverde anche nella stagione 2026/2027.

Il portiere calabrese, in forza all’Ortigia dal 2022 (con una breve parentesi in prestito a Crotone nella stagione 2023/2024), quest’anno ha vissuto il suo primo campionato da titolare in Serie A1, raccogliendo la pesantissima eredità di una leggenda come Stefano Tempesti. Un’annata in crescendo per il giovane portiere biancoverde, che ha sfoderato prestazioni sempre più convincenti. Dodo è diventato una certezza e un punto di forza della difesa dell’Ortigia, con un rendimento altissimo e tantissime parate decisive che hanno contribuito al raggiungimento della salvezza.

L’Ortigia, quindi, inizia a pianificare il suo futuro, partendo dalla porta e dal suo forte numero uno. Ecco le parole con le quali Dodo Ruggiero commenta la sua conferma: “Sono felice di continuare a difendere la porta dell’Ortigia anche il prossimo anno. L’obiettivo è quello di crescere ancora e di toglierci delle soddisfazioni. Ringrazio la società per la fiducia che continua a dimostrarmi: sono da molto tempo ormai a Siracusa e questa è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso. In questi anni, ho avuto la possibilità di crescere molto, sia come atleta che come persona”.

Il portiere biancoverde è già focalizzato sul prossimo campionato: “Sappiamo che ci aspetta una stagione impegnativa, ma al contempo stimolante. Abbiamo tanta voglia di lavorare bene e di migliorarci rispetto allo scorso anno. Da parte mia, come sempre, metterò il massimo impegno per farmi trovare pronto e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di tornare in acqua con i miei compagni e affrontare insieme le sfide che ci aspettano”.

Il Circolo Canottieri Ortigia augura a Dodo di vivere una stagione ad alto livello, durante la quale crescere ancora e raggiungere tutti gli obiettivi più importanti sia a livello di squadra che a livello personale.