Dopo l’addio di Gilistro, si dimette anche Mirabella: lascia la guida del Gruppo territoriale M5S di Siracusa

L’addio del deputato regionale Carlo Gilistro al Movimento 5 Stelle continua a produrre effetti anche sull’organizzazione territoriale del partito. Dopo il passaggio del parlamentare dell’Ars al movimento Controcorrente, guidato da Ismaele La Vardera, arriva infatti un’altra decisione destinata a incidere sugli equilibri interni del Movimento in provincia di Siracusa.

Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, Giuseppe Mirabella ha annunciato le dimissioni dall’incarico di rappresentante del Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Siracusa.

Mirabella ricorda innanzitutto il proprio ruolo nell’ingresso di Gilistro nel Movimento. “Ero stato tra coloro che avevano invitato Carlo Gilistro all’interno del Movimento 5 Stelle. Sebbene sapessi del suo malumore, la notizia del passaggio a Controcorrente, appresa da lui giusto poco prima che fosse resa pubblica, mi ha lasciato sul momento piuttosto spaesato“.

Nel suo intervento evita però di alimentare polemiche o attribuire responsabilità. “Pur conoscendo meglio di altri le dinamiche che riguardano questa vicenda non intendo emettere giudizi personali sui vertici del gruppo M5S in Regione e tantomeno su Carlo Gilistro. So per certo che tutti loro continueranno a lavorare con serietà e trasparenza per l’interesse dei cittadini siciliani e siracusani“.

La scelta di lasciare l’incarico viene motivata con la difficoltà di continuare a ricoprire un ruolo di rappresentanza in una fase politica particolarmente delicata.

“Nel ruolo di rappresentante del Gruppo territoriale di Siracusa mi trovo tuttavia in una posizione difficile da mantenere, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali regionali e comunali. Per questa ragione devo rassegnare le mie dimissioni da rappresentante del Gruppo territoriale di Siracusa“.

Infine il ringraziamento ai militanti del Movimento. “Desidero ringraziare tutti i membri del Gruppo per l’amicizia e la collaborazione che sempre mi hanno garantito“.

Le dimissioni di Mirabella rappresentano un ulteriore sviluppo della crisi aperta all’interno del Movimento 5 Stelle siracusano dopo la scelta di Carlo Gilistro di lasciare il partito. Nelle scorse ore anche il deputato nazionale Filippo Scerra era intervenuto pubblicamente, ribadendo la volontà del M5S di continuare a essere un punto di riferimento in provincia di Siracusa e rilanciando l’impegno del Movimento in vista delle prossime sfide politiche. Ora le dimissioni del rappresentante territoriale aprono un nuovo fronte organizzativo, mentre il Movimento sarà chiamato a ridefinire la propria struttura locale in vista delle future competizioni elettorali.