Dopo l’incendio Ecomac, il Prefetto Armenia: “Più prevenzione e comunicazione in emergenza”

Il Prefetto di Siracusa, Chiara Armenia, ha presieduto nella mattinata di ieri una nuova riunione convocata in Prefettura, finalizzata ad effettuare un punto di situazione aggiornato sulle principali tematiche connesse al recente incendio sviluppatosi nell’impianto della Ecomac.

Al tavolo erano presenti, oltre al Presidente del Libero Consorzio di Siracusa, i sindaci dei Comuni di Augusta, Floridia e Priolo Gargallo, i vicesindaci dei Comuni di Melilli e Solarino e il responsabile della Protezione civile del Comune di Siracusa nonché i vertici delle Forze dell’Ordine, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti di ARPA e ASP.





Le principali tematiche emerse nel corso dell’incontro hanno riguardato la necessità che per evitare il ripetersi in futuro di eventi di tal genere è fondamentale curare gli aspetti di prevenzione e protezione dei singoli impianti di stoccaggio dei rifiuti, sia quelli per i quali sono stati recentemente approvati i piani di emergenza esterna, sia quelli per i quali è in itinere la procedura di aggiornamento. A tal fine, il Prefetto Armenia ha chiesto a un gruppo ristretto di componenti del Tavolo, primi fra tutti gli organi di vigilanza, definiti tali per legge, di calendarizzare costanti controlli degli impianti in parola che dovranno riguardare sia la prevenzione antincendio sia la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La seconda tematica emersa ha riguardato l’aspetto della comunicazione in emergenza, fondamentale per fornire informazioni omogenee senza destare allarmismi alla popolazione. Al riguardo, il Prefetto ha proposto l’elaborazione a cura della Prefettura di un modello di comunicazione migliorativo e condiviso che sfrutti al massimo le tecnologie, primo fra tutti la creazione di un gruppo di whatsapp con tutti i Sindaci della provincia per condividere le informazioni istituzionali in emergenza da parte della Prefettura.