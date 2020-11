Dopo Palazzolo, scuole chiuse anche a Melilli e Francofonte. Ma non tutti i sindaci sono d’accordo

Dopo Palazzolo Acreide, scuole chiuse anche a Melilli e a Francofonte. Da lunedì a sabato 21 novembre Melilli sospende l’attività didattica in presenza per sanificazione e igienizzazione dei locali scolastici anche nei plessi delle frazioni di Città Giardino e Villasmundo. A Francofonte il sindaco Daniele Lentini ha invece disposto la chiusura cautelativa e precauzionale fino al 30 novembre anche nella scuola Materna, Primaria e Secondaria di I grado del II Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e della Scuola Materna Comunale “Regina Elena”. “Si stanno accertando – si legge nell’ordinanza – contagi da covid anche nell’ambito della comunità scolastica tra docenti e alunni in plessi diversi non sempre riconducibili a un preciso focolaio ma a soggetti non collegati fra loro. Ecco perché diventa necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e contenimento del virus”.

E dire che la decisione di attivare la didattica a distanza senza un accordo preventivo e comune tra le amministrazioni aveva fatto storcere il naso sia al prefetto Giusi Scaduto sia agli altri sindaci del territorio sia agli assessori regionali Ruggero Razza e Roberto Lagalla, che hanno scritto ai primi cittadini della Sicilia per invitarli ancora volta a non prendere iniziative personali sulla scuola non concordate con la Regione. Ordinanze, cioè, che prevedano, per esempio, la “sospensione” dell’attività didattica, creando “condotte differenziate” di territorio in territorio.

Nella lettera gli assessori alla Salute e all’Istruzione ricordano che al momento l’unico provvedimento che riguarda le scuole per il contenimento del contagio del coronavirus è la didattica a distanza attivata negli istituti superiori. La lettera riprende una circolare della Regione di settembre con gli stessi contenuti ed è arrivata nel giorno in cui il sindaco Leoluca Orlando ha annunciato la chiusura delle scuole primarie e medie già da lunedì, in assenza di rassicurazioni da parte dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Asp.

“Per un’uniforme politica di prevenzione e contenimento dei contagi nei settori dell’istruzione si raccomanda ai sindaci ogni qual volta si sta procedendo a disporre provvedimenti urgenti sulle istituzioni scolastiche locali, di avere cura di attivare preliminarmente, un adeguato ed efficace coordinamento interistitutizionale con la Regione”, si legge nella lettera ai sindaci.

Anche perché sono in fase di erogazione 32 milioni di euro per aiutare le scuole a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Dal potenziamento delle dotazioni informatiche ad interventi di edilizia leggera, come previsto dalla Legge di stabilità regionale n.9/2020 e dal Piano Covid-19, annunciato dal governo Musumeci a seguito della rimodulazione dei fondi Po Fesr.

“Stiamo affrontando una nuova fase emergenziale – spiega Lagalla – e per gli istituti scolastici sarà fondamentale poter procedere con il potenziamento della didattica a distanza nel migliore dei modi. Pertanto, a supporto delle evidenti necessità in termini di dotazione tecnologica e di riqualificazione degli ambienti scolastici, a breve ogni dirigente scolastico potrà disporre di nuove risorse utili per realizzare i necessari interventi finalizzati al contenimento del contagio. Si tratta di somme che si aggiungono a quelle già stanziate durante gli scorsi mesi e che rientrano nel piano d’emergenza Covid-19 che ha disposto 60 milioni complessivi per l’istruzione. Attraverso questi interventi cerchiamo, come sempre, di sostenere il difficile compito dei dirigenti scolastici, dei docenti e delle famiglie, affiancandoli e offrendo loro strumenti utili per assicurare continuità al processo formativo degli studenti, nonostante la pandemia”.

Nel dettaglio, per l’acquisto di attrezzature, programmi informatici e traffico dati, sono in fase di erogazione 8,4 milioni di euro, destinati alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado; questi saranno assegnati a ciascun istituto in relazione al numero di studenti iscritti: con un minimo di 100 alunni l’importo spettante è intorno ai 4 mila euro, fino ad un massimo di 22 mila per istituti con oltre 2.500 alunni. Queste somme fanno parte dei 15 milioni di euro complessivi destinati, dalla legge di stabilità regionale, al miglioramento dell’infrastrutturazione digitale delle scuole, dei quali: oltre 2 milioni, negli scorsi mesi, sono già stati erogati alle scuole statali, paritarie, regionali e centri Iefp e utilizzati per l’acquisto di oltre 7 mila tablet e 224 mila schede; 5 milioni saranno invece a breve impiegati per la realizzazione di un intervento straordinario, a titolarità regionale, per l’ottimizzazione del sistema di digitalizzazione delle scuole siciliane.

Si aggiunge poi l’erogazione di 24 milioni di euro per interventi di edilizia leggera, finalizzati all’adeguamento delle aule destinate ad accogliere gli studenti, affinché possano essere garantite le norme di sicurezza anti-Covid. La ripartizione delle somme prevede: 18 milioni per le scuole statali di ogni ordine e grado, 2 milioni alle paritarie, 2 milioni per Università e Afam, 2 milioni per gli enti di formazione. Gli importi assegnati alle scuole statali saranno erogati per numero di alunni, variando da un minimo di circa 12 mila euro, per 100 alunni, fino a un massimo di circa 50 mila euro, per oltre i 2.500 studenti.