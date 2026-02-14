Nella tarda mattinata di ieri, nei pressi di via Cavour, un uomo travisato, armato di coltello, faceva irruzione in una salumeria, si faceva consegnare l’incasso della giornata dalla titolare e si dileguava. Poco dopo, lo stesso rapinatore, brandendo il medesimo coltello, perpetrava una seconda rapina ai danni di un’altra donna alla guida di un’autovettura e le asportava la borsa sotto la minaccia dell’arma.

Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, immediatamente intervenuti, si ponevano sulle tracce del rapinatore e, dopo averlo individuato, lo rintracciavano nel pomeriggio nella sua abitazione quando ancora aveva addosso lo stesso coltello usato nella rapina consumata e mentre tentava di cambiarsi d’abito e di disfarsi degli indumenti usati per commettere le rapine, ponendo così fine alla serie di delitti che l’uomo stava compiendo.

Gli investigatori pachinesi, ricostruiti tutti i movimenti del rapinatore, sequestravano anche i capi di abbigliamento ed il coltello usati per commettere i reati. L’uomo, un pachinese di 50 anni, è stato tratto in arresto e condotto in carcere.