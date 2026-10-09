Doppio guasto e niente acqua in Ortigia e alla Borgata. Ripristino nella notte

Aretusacque comunica che si è verificato un doppio guasto sulla condotta di alimentazione del serbatoio che garantisce l’approvvigionamento idrico dei quartieri della Borgata e di Ortigia.
I tecnici di Aretusacque sono impegnate nelle operazioni di riparazione e stanno lavorando senza sosta per completare gli interventi nel più breve tempo possibile.
Le attività sono a buon punto e il ripristino dei flussi idrici è previsto nel corso delle ore notturne.
Aretusacque continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, e ringrazia gli utenti per la collaborazione e la comprensione.