Doppio guasto e niente acqua in Ortigia e alla Borgata. Ripristino nella notte

Attualità · Rete idrica

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Aretusacque comunica che si è verificato un doppio guasto sulla condotta di alimentazione del serbatoio che garantisce l’approvvigionamento idrico dei quartieri della Borgata e di Ortigia.

I tecnici di Aretusacque sono impegnate nelle operazioni di riparazione e stanno lavorando senza sosta per completare gli interventi nel più breve tempo possibile.

Le attività sono a buon punto e il ripristino dei flussi idrici è previsto nel corso delle ore notturne.

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Aretusacque continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, e ringrazia gli utenti per la collaborazione e la comprensione.