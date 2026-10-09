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Doppio guasto e niente acqua in Ortigia e alla Borgata. Ripristino nella notte

di Ottavio Gintoli ·
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Poca acqua dal rubinetto
Immagine generata con l’intelligenza artificiale

Aretusacque comunica che si è verificato un doppio guasto sulla condotta di alimentazione del serbatoio che garantisce l’approvvigionamento idrico dei quartieri della Borgata e di Ortigia.

I tecnici di Aretusacque sono impegnate nelle operazioni di riparazione e stanno lavorando senza sosta per completare gli interventi nel più breve tempo possibile.

Le attività sono a buon punto e il ripristino dei flussi idrici è previsto nel corso delle ore notturne.

Aretusacque continuerà a monitorare l’andamento dei lavori, con l’obiettivo di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, e ringrazia gli utenti per la collaborazione e la comprensione.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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