Doppio incidente a Siracusa: scontri in città e a Cassibile, due feriti

Giornata segnata dagli incidenti stradali a Siracusa, dove si sono registrati due distinti sinistri con persone ferite nel giro di poche ore.

Il primo incidente è avvenuto al crocevia tra via Austria e via Inghilterra, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare assistenza al conducente del mezzo a due ruote, mentre la Polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Presente anche la ditta incaricata della bonifica del manto stradale, per la rimozione dei detriti.

Il secondo si è verificato nella tarda mattinata in via Nazionale, a Cassibile, all’altezza del civico 360. In questo caso si registrano due feriti, soccorsi dal personale del 118 intervenuto con due ambulanze. Anche qui la Polizia municipale ha avviato gli accertamenti del caso, mentre la ditta specializzata è intervenuta per la messa in sicurezza della carreggiata. Restano da chiarire le cause dei due incidenti.