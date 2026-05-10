Doppio incidente stradale a Siracusa: due sinistri con feriti in viale Arsenale e zona Cavadonna

Due distinti incidenti stradali con lesioni a persone si sono verificati nelle ultime ore a Siracusa, rendendo necessario l’intervento della Polizia Municipale, dei sanitari del 118 e dei servizi di bonifica della sede stradale.

Il primo sinistro ha coinvolto un giovane in monopattino lungo Viale Arsenale. A seguito dell’impatto è intervenuto tempestivamente il personale del Servizio 118, che ha prestato le prime cure al ferito. Sul posto anche la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per garantire la sicurezza della circolazione si è reso necessario l’intervento del soggetto gestore incaricato delle operazioni di pulizia e bonifica del manto stradale dai detriti prodotti dall’incidente (Ditta S.A.).

Il secondo incidente si è verificato nelle adiacenze della Casa di Reclusione di Contrada Cavadonna, sempre a Siracusa, dove sono rimaste coinvolte alcune persone. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di rito e il personale sanitario del 118 per l’assistenza ai feriti. Parallelamente sono state attivate le operazioni di messa in sicurezza e bonifica della carreggiata, affidate alla medesima ditta incaricata.

In entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei sinistri e le eventuali responsabilità. Le operazioni di intervento hanno consentito il progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza e della viabilità nelle aree interessate.