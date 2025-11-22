Doppio incidente su A18 e Siracusa–Modica: traffico rallentato

Mattinata complessa sulla rete autostradale a causa di due distinti incidenti.

Sull’autostrada Catania–Siracusa (A01), un sinistro che ha coinvolto due mezzi pesanti ha reso necessaria l’uscita obbligatoria Lentini percorrere Ss114 e riprendere a Passo Martino

Gli utenti diretti verso sud sono invitati a seguire il percorso alternativo sulla SS114, per poi rientrare in autostrada dallo svincolo di Augusta. Secondo le prime informazioni, si registrano feriti lievi.

Un secondo incidente, autonomo, ha interessato un mezzo pesante sull’autostrada Siracusa–Modica, nei pressi dello svincolo di Modica, in direzione sud. Al momento il traffico scorre lentamente sulla corsia di emergenza.