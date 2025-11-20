Doppio intervento sulle strade di Siracusa: rallentamenti su Viale Tica e rotonda Teracati–Romagnoli

Mattinata complessa per la viabilità siracusana, interessata da due episodi distinti che stanno creando rallentamenti in diverse zone della città.

Il primo riguarda un tamponamento senza feriti lungo viale Tica, all’altezza dell’incrocio con Via Polibio, che ha coinvolto anche un autocarro. L’incidente, pur non avendo causato lesioni alle persone, ha provocato ripercussioni sul normale deflusso del traffico. Per chi può, si consiglia di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della circolazione.

Poco distante, alla rotonda “Teracati per Romagnoli”, è stato segnalato materiale oleoso o lubrificante disperso da uno scooter. Il gestore è già attivo per la bonifica del fondo stradale. Nel frattempo, è raccomandata massima prudenza, mantenendo velocità moderata e particolare attenzione nell’attraversamento dell’area, finché le operazioni di pulizia non saranno concluse.