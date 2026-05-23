Doppio oro alle Finali Nazionali di ginnastica Ritmica per atlete di Priolo

Ancora grandi risultati per lo sport priolese, doppio oro alle Finali Nazionali di ginnastica Ritmica.

Due medaglie d’oro conquistate con talento, impegno, sacrificio e tanta passione.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte si congratulano con le bravissime atlete di StudioDanzaPriolo, sotto la direzione di Marianna Tripi, per il grande successo ottenuto alle Finali Nazionali ASC di Ginnastica Ritmica, che si sono svolte oggi a Ortona, in Abruzzo.

Le atlete della categoria Allieve seconda fascia LA2 hanno conquistato il titolo di campionesse nazionali, ottenendo uno straordinario doppio oro nelle prove collettive.

Le ginnaste: Lazzara, Lorefice, Rizza, Mauceri e Limeri si sono classificate al primo posto nelle categorie:

Collettivo corpo libero

Collettivo attrezzo

“Un risultato di grande prestigio – commenta il sindaco Pippo Gianni – che premia il talento, l’impegno e il costante lavoro svolto durante tutta la stagione sportiva sotto la guida dell’allenatrice Roberta Trigila. Grazie ragazze, avete portato in alto il nome del nostro paese con grinta, eleganza e cuore. Avanti così, sempre più in alto!”