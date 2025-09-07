Doppio sbarco nel Siracusano: 40 migranti arrivati tra Gelsomineto e lungomare di Avola

Mattinata intensa lungo le coste siracusane, teatro di un doppio sbarco. Due distinti gruppi di migranti, circa una quarantina in totale, hanno raggiunto la terraferma approdando rispettivamente sulla spiaggia del Gelsomineto e sul lungomare di Avola.

Secondo una prima ricostruzione, i migranti sarebbero in larga parte provenienti dal Bangladesh. Giunti a bordo di due imbarcazioni, hanno abbandonato i mezzi non appena raggiunta la costa, riuscendo a sbarcare senza incidenti.





Ad attenderli c’erano le forze di Polizia che hanno immediatamente preso in carico i due gruppi, avviando le consuete procedure di identificazione e successivo trasferimento nelle strutture di prima accoglienza predisposte sul territorio.

Le operazioni sono ancora in corso e si stanno svolgendo sotto il coordinamento delle autorità competenti.