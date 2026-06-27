Doppio secondo posto per l’Eurialo: Siracusa nei tornei sperimentali di Under 17 e Under 15

Doppio secondo posto non senza rammarico. La stagione delle squadre giovanili dell’Eurialo Siracusa è andata in archivio con due piazze d’onore ottenute da Under 17 e under 15 nei rispettivi tornei sperimentali organizzati dal comitato Fipav “Monti Iblei”. Decisiva, per la squadra maggiore, la sconfitta 3-1 nello scontro diretto di inizio settimana a Solarino. Ininfluente, ai fini della classifica finale, il rotondo 3-0 interno di mercoledì scorso al “Giaracà” contro il Gabbiano Pozzallo nell’ultima gara prima delle vacanze.

“Ci tenevamo a chiudere il girone in prima posizione e lo avremmo anche meritato – dice il tecnico Enzo De Luca – Purtroppo, per motivi vari, ci siamo presentati largamente rimaneggiati nella sfida decisiva e non siamo riusciti a portarla dalla nostra parte. Siamo comunque contenti del processo di crescita delle nostre ragazze, che hanno dimostrato di essere sempre competitive e di aver assimilato meccanismi e schemi di gioco provati in palestra”. Sul secondo posto finale, oltre alla sconfitta di Solarino (unica in campionato) hanno pesato anche due vittorie al tiebreak che non hanno consentito all’Eurialo di fare il pieno di punti.

La compagine under 15 allenata da Raffaele Moscuzza è stata sconfitta invece dal Comiso 3-0 nella finale disputata a Pozzallo. Un ko che non inficia l’ottimo campionato disputato dalle verdeblù, che si sono rese protagoniste di un cammino lineare giocando quasi tutte le partite su livelli elevati e dimostrando qualità e compattezza di gruppo.

Il vicepresidente Salvo Corso rimarca i meriti di due squadre che hanno gettato le basi per un futuro promettente. “Siamo contenti per la qualità del gioco espresso da Under 17 e Under 15 anche se – dice – resta un po’ di amaro in bocca per non aver ottenuto il primo posto almeno con una delle due squadre. Ad entrambe vanno comunque i complimenti della società per i risultati conseguiti attraverso prestazioni che sono state quasi sempre di ottimo livello”