Doppio summit in prefettura a Siracusa su emergenza cinghiali e sicurezza stradale nella zona montana

Doppio appuntamento istituzionale questa mattina per i sindaci della zona montana: prima al Libero Consorzio, poi in Prefettura, per affrontare due questioni urgenti che da anni preoccupano cittadini e amministratori: l’emergenza cinghiali e la sicurezza della viabilità, in particolare sulla SS124.

La statale 124, che collega i comuni montani con la costa, è stata teatro di numerosi incidenti, l’ultimo dei quali – poche settimane fa – ha provocato tre vittime. Una strada in buone condizioni strutturali, ma troppo spesso trasformata in “circuito” dai motociclisti nel fine settimana.

Tra le soluzioni discusse: l’installazione di tutor con uscite intermedie, autovelox, dissuasori di velocità, pannelli luminosi, pattuglie delle forze dell’ordine nei weekend e opere di adeguamento infrastrutturale come rotonde e il completamento del tratto Cassaro-Buccheri, considerato altamente pericoloso per curve cieche e dislivelli.

Il sindaco di Buccheri, Alessandro Caiazzo, ha sottolineato: “serve un intervento strutturale e coordinato tra Prefettura, Anas, Libero Consorzio e forze dell’ordine. Non possiamo più attendere: bisogna garantire sicurezza ai cittadini, ai turisti e ai lavoratori che percorrono quotidianamente queste strade”.

Al centro del secondo incontro l’altra grande emergenza: la proliferazione dei cinghiali. Gli animali rappresentano un rischio per automobilisti e residenti, oltre a causare ingenti danni alle coltivazioni, in particolare agli uliveti che producono l’olio di Buccheri, tra i più rinomati a livello internazionale.

Le proposte emerse vanno dalle battute di selezione all’utilizzo di trappole con videocamere in dotazione all’Azienda Foreste Demaniali, fino all’ipotesi di una prosecuzione straordinaria della caccia in periodi di particolare criticità.

“Non è solo un problema di agricoltura, ma di sicurezza pubblica – ha spiegato il sindaco di Buccheri –. I cinghiali si muovono in branchi, soprattutto di notte, attraversando strade statali e provinciali, e mettendo a rischio automobilisti e residenti. Serve un piano straordinario, perché le misure ordinarie non bastano più”.