Dorotea Quartararo confermata alla guida del Tribunale di Siracusa

Dorotea Quartararo ufficialmente confermata per un secondo quadriennio alla guida del Tribunale di Siracusa. Dopo il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, lo scorso 18 novembre, ha firmato il decreto di rinnovo dell’incarico con decorrenza 12 novembre.

La conferma arriva al termine della procedura che stabilisce la temporaneità delle funzioni direttive e impone una valutazione del primo quadriennio prima di autorizzare un secondo e ultimo mandato. Il Csm ha sottolineato come la presidente Quartararo abbia dimostrato solide capacità organizzative, competenza tecnica, autorevolezza culturale, gestione efficace delle risorse umane e dei flussi di lavoro.

Nessun elemento ostativo è emerso dagli accertamenti: nessuna procedura disciplinare, programmi tabellari pienamente regolari, esiti favorevoli delle ispezioni ministeriali e nessuna osservazione critica dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Già il 5 marzo 2025, il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Catania aveva espresso giudizio unanime e pienamente favorevole alla conferma della Presidente, ritenendo i risultati conseguiti negli ultimi quattro anni “ampiamente soddisfacenti” sotto il profilo organizzativo e funzionale. Con il decreto firmato dal Ministro Nordio, la presidente proseguirà nel suo incarico fino al novembre 2028, completando così il secondo e ultimo quadriennio consentito dalla normativa