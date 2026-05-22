Dossi e attraversamenti rialzati, Assoutenti della strada Siracusa all’attacco: “sono tutti da rimuovere”

Tutti gli attraversamenti pedonali rialzati presenti a Siracusa vanno rimossi. A dirlo è Assoutenti della Strada Siracusa che con una formale diffida e messa in mora inviata al Comune, intima Palazzo Vermexio a prendere immediati provvedimenti per il ripristino dei luoghi. La nuova presa di posizione di Assoutenti della Strada Siracusa contro attraversamenti pedonali rialzati e dossi artificiali non rappresenta un episodio isolato. Piuttosto, si inserisce in una vicenda che negli anni ha già prodotto segnalazioni, polemiche e persino interventi concreti dell’amministrazione comunale.

Già lo scorso anno l’associazione era intervenuta sugli stessi temi, esprimendo perplessità sui passaggi rialzati installati in alcune arterie cittadine e chiedendo una valutazione più attenta sulla loro collocazione. La contestazione ruotava attorno a un principio preciso: l’esigenza di contemperare la sicurezza stradale con la funzionalità della rete viaria e con le esigenze dei mezzi di emergenza. Esempio concreto che l’associazione aveva portato era quello degli attraversamenti pedonali rialzati realizzati in via Forlanini e viale Tica, dove venivano sostenuti dubbi sulla loro conformità normativa e mettendo l’accento soprattutto sugli effetti che tali strutture potrebbero avere sulla circolazione dei mezzi di soccorso. Tesi che viene sostenuta anche oggi, con la diffida al Comune.

Nell’ultimo documento inviato a Palazzo Vermexio, infatti, Assoutenti della strada Siracusa richiama quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento attuativo, sostenendo che i dossi artificiali possano essere installati solo in specifici contesti e non lungo percorsi interessati dal passaggio di mezzi di soccorso.

Ma al di là dell’aspetto normativo, l’associazione insiste soprattutto sulle conseguenze pratiche: rallentamenti per ambulanze e mezzi di emergenza, possibili criticità per i veicoli e dubbi sull’effettiva efficacia dei dispositivi nel ridurre i comportamenti scorretti alla guida.

L’associazione ricorda, infatti, come oggi molte vetture moderne siano dotate di sospensioni pneumatiche che reagiscono in tempo reale alle variazioni del piano viario senza interferire sulla velocità e che tra un dosso ed il successivo è comunque possibile aumentare a dismisura la velocità di un veicolo. Ma Assoutenti della Strada Siracusa pone soprattutto l’accento sulla questione sicurezza ribadendo come i dossi artificiali siano spesso un ostacolo per il deflusso delle acque meteoriche e che, inoltre, possono provocare danni alle parti inferiori di alcune vetture anche a bassa velocità e che in caso di rottura di componenti meccanici possono verificarsi versamenti di fluidi o liquidi che rendono scivolosa la sede stradale rendendola pericolosa per i veicoli sopraggiungenti.

Da qui la richiesta di rimozione di tutti i dossi artificiali presenti in città, il ripristino dei luoghi e la diffida a installarne di nuovi.

Assoutenti della Strada Siracusa si riserva di segnalare e documentare alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture le gravi inosservanze perpetrate dal Comune di Siracusa e dagli organi preposti alla vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le vigenti normative in materia di Codice della Strada. “Direzione Generale che, per motivi diversi – si legge nella diffida al Comune -, già nel passato ha messo in mora il comune di Siracusa, dopo ispezione sui luoghi, per il mancato rispetto del C.d.S. e del suo R.E.A.. Si sottolinea che in ogni caso, nelle more della rimozione di tutti i dissuasori di che trattasi, i soggetti competenti del settore Mobilità e Trasporti del comune di Siracusa e i soggetti vigilanti saranno ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per l’inadempienza rilevata”