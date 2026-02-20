Drago (Consulta Studenti Siracusa): “Disporre perizia tecnica su strade provinciali”

“In questi giorni la nostra comunità è stata profondamente colpita da gravi incidenti stradali che hanno visto coinvolti giovani ragazzi, attualmente in condizioni critiche. A loro e alle loro famiglie va la mia più sincera vicinanza, personale e a nome di tutti gli studenti della provincia. Non possiamo più permetterci di considerare questi episodi come semplici fatalità. Troppe volte le nostre strade provinciali, in particolare quelle che conducono verso il mare e che con l’arrivo della stagione estiva saranno sempre più trafficate, presentano criticità evidenti: illuminazione insufficiente, segnaletica orizzontale poco visibile, manutenzione non adeguata“, così in una nota il presidente della Consulta provinciale degli studenti Alessandro Drago.

“Il pensiero va anche a Gabriele Scavone , che il 1° novembre 2024 ha perso la vita in un tragico incidente, in un tratto stradale dove la carenza di illuminazione e di segnaletica orizzontale ha rappresentato un fattore determinante. Il suo ricordo deve trasformarsi in responsabilità concreta. Per questo rivolgo un appello formale al Presidente della Provincia, affinché venga disposta con urgenza una perizia tecnica sull’illuminazione delle strade provinciali del nostro territorio e, in particolare, sulle arterie che conducono alle località balneari. È necessario intervenire prima dell’inizio della stagione estiva, programmando un piano straordinario di potenziamento dell’illuminazione e di rifacimento della segnaletica”, prosegue Drago.

“La sicurezza stradale non è un tema secondario: è una priorità che riguarda la tutela della vita dei giovani e dell’intera comunità. Come rappresentanti degli studenti, sentiamo il dovere morale di alzare la voce quando in gioco c’è il diritto alla sicurezza. Le istituzioni hanno oggi l’occasione e la responsabilità di dimostrare che la prevenzione viene prima del dolore”, conclude Drago.