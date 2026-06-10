Dragon Boat, i siracusani protagonisti ai Campionati Italiani: pioggia di medaglie per il team rossazzurro

Ottimi risultati per gli atleti siracusani impegnati nel Campionato Italiano di Velocità Dragon Boat, andato in scena nello scorso weekend al Laghetto dell’Eur di Roma. A distinguersi nella prestigiosa competizione nazionale sono stati anche Daniele Romano, Flavia D’Aquila, Stefano Cataldo e Luigi Burgio, componenti della squadra del Dragon Boat Catania.

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Dragon Boat presieduta da Antonio De Lucia, ha visto sfidarsi i migliori equipaggi italiani sulle distanze dei 200 e 500 metri. Una kermesse di alto livello che ha regalato spettacolo, adrenalina e gare combattute fino all’ultimo colpo di pagaia.

Il Dragon Boat Catania, guidato dal tecnico Tiziana Marletta e dal capitano-timoniere Fabrizio Messina, ha confermato il proprio valore disputando 19 gare e centrando ben cinque finali. Straordinario il bottino finale: 9 medaglie d’oro, 7 d’argento e 3 di bronzo, risultati che consentono alla società etnea di mantenere la leadership della classifica nazionale.

Un successo al quale hanno contribuito anche i quattro atleti siracusani, protagonisti di una prestazione di alto livello insieme ai compagni di squadra. Con i titoli conquistati a Roma, il Circolo Canoa Catania porta a 254 il numero complessivo dei titoli italiani conquistati nella propria storia.