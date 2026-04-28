Dramma a Siracusa, giovane si toglie la vita

Tragedia a Siracusa, dove un ragazzo di 19 anni è stato trovato privo di vita nella propria abitazione. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe tolto la vita.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile.
Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni elemento utile a comprendere i contorni della vicenda, ancora in fase di verifica.
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