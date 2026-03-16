“Droghe. Aumentare la consapevolezza, ridurre il danno”: l’incontro pubblico a Siracusa

Mercoledì 18 Marzo alle 17.30, alla Camera del lavoro La Borgata, si terrà un incontro pubblico di approfondimento dedicato al fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti in cittá. L’iniziativa nasce dalla volontà di “alzare il velo” su una tematica spesso dibattuta ma raramente analizzata nella loro reale dimensione e portata.

L’obiettivo dell’iniziativa non è offrire soluzioni preconfezionate, bensì promuovere un approccio basato sulla curiosità scientifica e sull’assenza di pregiudizi. Attraverso la presentazione di dati e strumenti di analisi, l’incontro mira a fornire ai partecipanti le basi necessarie per formarsi un’opinione — sia individuale che collettiva — realmente consapevole e informata.

“Vogliamo capire le dimensioni reali dei fenomeni che attraversano la nostra città.Solo attraverso la conoscenza diretta dei fatti è possibile costruire un pensiero critico che possa tradursi in una proposta politica”.

Non si tratterà di una semplice conferenza unidirezionale. Tutti i partecipanti saranno infatti invitati a prendere parte attiva al dibattito, con la possibilità di porre domande dirette agli esperti presenti e condividere le proprie valutazioni personali.