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Cronaca polizia peni

Drone sul carcere di Siracusa, sequestrati quasi un chilo di hashish e cellulari

di Oriana Gionfriddo ·
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Un agente di Polizia Penitenziaria
Jailer walking through the prison aisle, entering the safe zone. Prison officer in blue shirt with handcuffs and a baton bypassing the corridor of a jail.

Nuovo blitz nella notte alla Casa Circondariale di Siracusa. Grazie al tempestivo intervento e all’accortezza del personale di Polizia Penitenziaria, è stato sventato un sofisticato tentativo di introduzione di materiale illecito all’interno dell’istituto penitenziario tramite l’utilizzo di un drone.

L’operazione, scattata nelle ore notturne, ha fatto seguito all’intercettazione del velivolo e alla successiva e accurata perquisizione dei locali interessati. L’azione degli agenti ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti – quasi un chilogrammo di hashish – oltre a diversi telefoni cellulari e router Wi-Fi, destinati con ogni probabilità alla popolazione detenuta.
Sul brillante esito dell’operazione sono intervenuti i rappresentanti sindacali dell’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).
Il Segretario Provinciale OSAPP, Giuseppe Argentino, ha espresso forte soddisfazione per l’operato del personale: “Ancora una volta il sistema di sicurezza e la prontezza dei nostri agenti hanno fatto la differenza. Questo ennesimo tentativo, fortunatamente andato a vuoto, dimostra come la criminalità cerchi costantemente nuove strade tecnologiche per violare i perimetri carcerari, ma la risposta della Polizia Penitenziaria di Siracusa resta ferma e implacabile nonostante le note criticità operative”.
Alle sue parole fanno eco quelle del rappresentante sindacale OSAPP Gianluca Sommariva: “L’introduzione di droni è una minaccia quotidiana per la sicurezza degli istituti. Il sequestro di stanotte, che ha sottratto un carico pesante di droga e strumenti di comunicazione illegittimi, conferma l’assoluta professionalità e il sacrificio del personale in servizio, a cui va il nostro totale plauso per aver sventato un potenziale pericolo per l’ordine interno”.
Le indagini sono ora in corso per individuare i complici esterni che hanno guidato il velivolo e i destinatari del carico all’interno della struttura.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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