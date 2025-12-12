Due fratelli, due trionfi: Siracusa festeggia Lele e Adriano Sammatrice tra tennis e padel

Stesso giorno, quasi gli stessi sport – diciamo stessa Federazione -, stessa famiglia. Ma due successi diversi che raccontano quanto gli sport di racchetta – tennis e padel – stiano vivendo un momento d’oro anche in provincia di Siracusa. Ospiti di Siracusa News i fratelli Lele e Adriano Sammatrice, che un paio di domeniche fa hanno trionfato praticamente in contemporanea.

Da una parte, Lele Sammatrice, capitano non giocatore del Tc Match Ball, ha guidato il club siracusano alla storica promozione in Serie A1, la massima serie del tennis italiano, centrata dopo una stagione praticamente perfetta. Dall’altra, a Roma, il fratello Adriano Sammatrice, colonna dello Star Padel Floridia, conquistava tre scudetti giovanili – Under 14, Under 16 e Under 18 – confermando l’Accademia tra le migliori d’Italia.

Il campionato del Match Ball è andato oltre le aspettative. “Un’annata unica”, l’ha definita Lele Sammatrice, sottolineando come tutto sia iniziato con l’arrivo di Salvo Caruso, ex numero 76 del mondo. Da lì, una cavalcata senza sconfitte nel girone, la vittoria per 5-1 all’andata del playoff contro Pistoia e il sigillo arrivato grazie alle vittorie decisive di Antonio Massara e Alessandro Ingarao nella gara di ritorno. Il dato che colpisce di più è però un altro: questa promozione è arrivata con una squadra quasi interamente composta dal vivaio siracusano. Ne fanno parte Antonio e Alessandro Ingarao, Salvo e Antonio Caruso, Giovanni Conigliaro, Manuele Storaci e Matteo Covato – quest’ultimo fresco vincitore di un ITF in Bolivia e ora intorno alla posizione 750 del ranking mondiale.

“Il vivaio è la nostra forza – ha detto Lele – e per la prossima A1 proveremo a confermare questa identità, rinforzandoci dove necessario”. Per il Match Ball sarà la quarta partecipazione in A1, un traguardo che colloca Siracusa tra le realtà più solide del tennis nazionale.

Mentre il Match Ball festeggiava a Siracusa, a Roma arrivava l’altro exploit: lo Star Padel Floridia, guidato tecnicamente da Adriano Sammatrice e da Massimo Stella, conquistava tre titoli italiani giovanili maschili. Per il terzo anno consecutivo Floridia è campione d’Italia Under 14, Under 16 e Under 18, mentre la squadra femminile ha sfiorato il titolo perdendo solo in finale.

Un risultato che colloca l’Accademia floridiana ai vertici del panorama nazionale. “Il nostro è un progetto cresciuto nel tempo, basato sui ragazzi che si allenano qui sin da piccoli – ha detto Adriano – ma abbiamo attirato anche giovani da altre regioni: dall’Abruzzo alla Sicilia occidentale. Questo conferma la qualità del nostro percorso”. Tra i talenti più rappresentativi, quello di Flavio Abate, cresciuto tennisticamente al Match Ball e poi passato al padel: oggi è nella Nazionale maggiore, con cui ha disputato da titolare l’ultimo Europeo. E non mancano le novità in vista del 2026: un nuovo campo coperto in costruzione a Floridia e l’ingresso dell’allenatore federale Michelangelo Rizza, che affiancherà Sammatrice nella crescita del settore giovanile.

Nel confronto tra le due discipline, i fratelli Sammatrice condividono un punto: entrambi gli sport stanno vivendo un boom, spinti da modelli vincenti come l’effetto Davis nel tennis e dalla struttura federale che ha dato solidità al padel.

Il padel resta più immediato: “Un bambino dopo poche lezioni può già giocare e divertirsi”, spiega Adriano. Il tennis, invece, richiede più attesa e più tecnica, ma offre una gamma di variabili – superfici, vento, palla, tattica – che lo rendono più imprevedibile.

Entrambi però concordano su un aspetto: “I successi di squadra valgono più di quelli individuali. Creano legami, identità, appartenenza”. Non a caso, i ragazzi dello Star Padel e quelli del Match Ball vivono le vittorie come un’esperienza collettiva più che come un risultato sportivo.

Per il Match Ball Siracusa il prossimo anno significherà misurarsi con la Serie A1 più forte di sempre. Per lo Star Padel, invece, sarà il momento di consolidare i successi e spingere nuovi talenti verso il panorama nazionale.

Intanto, in provincia di Siracusa, tennis e padel continuano a crescere: nuovi circoli, più istruttori, più vivaio, più entusiasmo. E una caratteristica che fa la differenza: la capacità di unire le persone, come dimostra la storia dei fratelli Sammatrice.