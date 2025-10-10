Due furti sventati nella notte a Rosolini

Alle 23 circa di ieri, a seguito di allarme pervenuto da un centro analisi di Rosolini alla centrale operativa Securitas – e grazie al tempestivo invio della pattuglia di zona Rosolini – si è riusciti a sventare il furto e mettere in fuga gli autori. Intervenuti i Carabinieri che procedevano alle opportune verifiche.

Alle 4.30 circa di questa notte, sempre a Rosolini, la pattuglia di zona riusciva a sventare un furto all’interno di un bar, dove poco prima, ignoti dopo aver forzato la porta di ingresso tentavano di asportare merce. I sistemi di allarme immediatamente scattati e l’intervento delle pattuglia che costantemente vigilano il territorio di Rosolini e comuni limitrofi hanno permesso un immediato intervento e la messa in fuga dei malviventi.