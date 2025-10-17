Due giovani talenti siracusani apriranno il concerto dei Negramaro a Messina

Saranno due giovanissimi siracusani ad aprire il concerto dei Negramaro, in programma sabato 25 ottobre al PalaRescifina di Messina. Si tratta di Leonar e Kombat Kid, rispettivamente 15 e 11 anni, musicisti e producer già noti nel panorama emergente italiano per la loro originalità e la loro energia.

Uniti dalla passione per la sperimentazione sonora e da una presenza scenica che sorprende per età e maturità artistica, i due giovani artisti porteranno sul palco un mix di elettronica, pop e creatività autentica, pronti a conquistare il pubblico messinese.

Kombat Kid, studente del primo anno della scuola media “Costanzo” di Siracusa, è un producer e performer appassionato di EDM. Ama reinterpretare brani di epoche passate, cucendo su classici intramontabili nuovi abiti sonori.

Leonar, invece, frequenta il secondo anno del Liceo Corbino ed è un chitarrista e producer che fonde pop contemporaneo e techno, con remix e brani che raccontano le emozioni della Generazione Z.

“È un onore condividere il palco con una band che ha fatto la storia della musica italiana – commentano Leonar e Kombat Kid –. Per noi è ancora un sogno, ma saremo pronti a dare tutto per il pubblico messinese“.

La collaborazione con i Negramaro nasce dal remix del brano “Marziani”, tratto dall’album Free Love (Sugar Music). I due giovani siracusani avevano partecipato alla Marziani Remix Call, il contest lanciato dal gruppo salentino per reinterpretare la celebre hit. Il loro lavoro ha conquistato Giuliano Sangiorgi e i Negramaro, che ne hanno apprezzato la capacità di rinnovare il brano rispettandone l’identità e il ritmo originale.

L’incontro negli studi milanesi dell’Alari Park si è trasformato in un momento di confronto e crescita artistica, un dialogo tra generazioni unito da passione e curiosità. Ora, con l’apertura del concerto dei Negramaro, per Leonar e Kombat Kid si apre un nuovo capitolo fatto di riconoscenza, impegno e grandi sogni.