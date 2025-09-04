Due icone siracusane vanno in pensione, Teresa Celesti e Lilli Fronte: “una vita per la scuola con entusiasmo”

Si conclude oggi una lunga e importante carriera nel mondo della scuola siracusana. Teresa Celesti e Lilli Fronte, due volti storici dell’istruzione locale, lasciano i loro ruoli di dirigente scolastico e assessore all’Istruzione, salutate da colleghi, studenti e famiglie.

Entrate in ruolo negli anni ’80 come insegnanti elementari, Teresa e Lilli hanno condiviso decenni di esperienza tra insegnamento e dirigenza, diventando punti di riferimento per studenti e docenti. La loro amicizia e collaborazione ha segnato il percorso della scuola locale, contribuendo alla formazione di generazioni di ragazzi e alla crescita culturale della comunità.





Nel corso dell’intervista su Siracusa News, le due dirigenti hanno riflettuto sui cambiamenti della scuola italiana: dalla scuola elementare con la legge 148 del 1985, all’autonomia scolastica e ai programmi europei come Erasmus. Hanno sottolineato l’importanza di un approccio educativo centrato sugli studenti e sul ruolo formativo degli insegnanti, lontano dall’eccessivo burocratismo.

Per Teresa Celesti e Lilli Fronte, il ricordo più prezioso resta l’affetto dei ragazzi e la possibilità di aver contribuito alla crescita dei loro studenti. Entrambe sottolineano l’importanza dell’entusiasmo e della passione nel lavoro educativo, come eredità per i colleghi più giovani: “La scuola è un’ancora di salvezza in una società fragile”, hanno dichiarato.