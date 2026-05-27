Due siracusani sul tetto del bodybuilding del Sud Italia: Savi Schiavone ed Emanuela Rinaldi conquistano il Trofeo del Sud

Siracusa protagonista nel panorama del bodybuilding nazionale grazie ai risultati ottenuti dagli atleti del team guidato dal preparatore Luca Di Natale, che ha brillato alla sesta edizione del “Trofeo del Sud” WABBA International Italia, disputata lo scorso 24 maggio all’Hotel Villa Itria di Viagrande, nel Catanese. La competizione, valida come qualificazione alle finali nazionali di Rimini Wellness 2026, ha richiamato centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.

Tra i protagonisti assoluti della manifestazione spiccano due nomi siracusani: Savi Schiavone, che ha conquistato il titolo di Campione Sud Italia nella categoria BB X-TALL, ed Emanuela Rinaldi, laureatasi Campionessa Assoluta MISS BODY, confermando l’elevato livello raggiunto dal team aretuseo anche nel settore femminile.

Schiavone, classe 1988, infermiere strumentista e laureato in Scienze Infermieristiche, ha impressionato giudici e pubblico grazie a una condizione fisica di alto profilo, fatta di masse muscolari, definizione e presenza scenica. “È partito tutto quasi per gioco, ma io nel gioco ho sempre voglia di vincere”, ha raccontato Schiavone, che ha descritto il bodybuilding come una sfida non soltanto fisica ma anche mentale. Nel suo percorso sportivo c’è un passato ricco di esperienze: dal nuoto alla canoa, passando per pallamano, calcio e tennistavolo. “Le vittorie più grandi arrivano quando continui ad andare avanti anche nei momenti in cui nessuno crede in te”, ha spiegato.

Successo anche per Emanuela Rinaldi, classe 1994, istruttrice fitness e bodybuilding oltre che cuoca di professione. Dopo l’esordio agonistico nel 2024 nella categoria Shape, è riuscita in poco tempo a compiere un importante salto di qualità che l’ha portata a conquistare il titolo assoluto nella categoria MISS BODY.

“Il mio percorso è iniziato nel 2012 quando mi sono iscritta in palestra per migliorare una scoliosi – ha raccontato –. Luca Di Natale ha creduto nelle mie potenzialità anche quando io stessa facevo fatica a farlo”. Un percorso, il suo, che definisce di crescita non solo atletica ma anche personale.

Dietro i successi dei due atleti c’è la figura di Luca Di Natale, nome ormai affermato nel panorama del bodybuilding italiano e internazionale. Nel suo curriculum figurano titoli prestigiosi come Campione del Mondo IBFA, Mister Universo NBBUI, Campione del Mondo WABBA World e Mister Universo WABBA World, conquistati nelle categorie Open Supermassimi.

“Non avevo dubbi sul risultato dei miei atleti – ha dichiarato Di Natale –. Oltre alla preparazione, ciò che ha fatto la differenza è stata la loro mentalità: passione, disciplina e fame di vittoria”.

I risultati ottenuti al Trofeo del Sud permettono adesso ai due siracusani di guardare con fiducia alle finali nazionali di Rimini Wellness 2026, uno degli appuntamenti più importanti del fitness italiano. Un traguardo che conferma, ancora una volta, la crescita del movimento siracusano nel bodybuilding agonistico.