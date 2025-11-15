“Due storie, una Speranza”: il 7 dicembre a Siracusa incontro di fede, testimonianza e gratitudine

Avrà luogo a Siracusa il 7 dicembre alle 16:30, nel Salone della Parrocchia del Ss. Salvatore in via Necropoli Grotticelle, la presentazione dei libri “Suor Chiara Di Mauro: una mistica tra il chiostro e il secolo” di Marilena Mangiafico e “SLA: Solo Lui può Aiutarci” di Salvatore Bisicchia. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Oriana Vella.

L’evento, dal titolo evocativo “Due storie, una Speranza”, intende offrire al pubblico un momento di riflessione profonda su due percorsi di vita segnati dalla sofferenza e dalla luce della Fede: quello di Suor Chiara Di Mauro, Serva di Dio e mistica siracusana, e quello di Salvatore Bisicchia, autore e testimone di una rinascita spirituale a seguito della diagnosi di SLA.

Durante la serata, verranno inoltre consegnate al Comitato San Sebastiano di Siracusa le copie di un libretto dedicato a San Sebastiano, compatrono della città, scritto dallo stesso Salvatore Bisicchia. Un gesto di devozione e riconoscenza che aggiunge significato all’incontro.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata alla partecipazione.