“Durante noi, dopo di noi”: a Siracusa un confronto su diritti, tutele e futuro delle persone con disabilità

Per Siracusa, come per molte altre città, il tema del Dopo di noi è una sfida che richiede investimenti, coordinamento istituzionale e una rete sempre più forte tra pubblico, famiglie e terzo settore

Per Siracusa, come per molte altre città, il tema del Dopo di noi è una sfida che richiede investimenti, coordinamento istituzionale e una rete sempre più forte tra pubblico, famiglie e terzo settore

Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, la sede dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa ha ospitato il convegno “Durante noi, dopo di noi”, un momento di approfondimento giuridico, psicologico e sociale dedicato a uno dei temi più delicati e sentiti dalle famiglie: cosa accade alla persona con disabilità quando chi la assiste non potrà più farlo.

Un interrogativo che tocca la vita concreta di migliaia di famiglie e che la legge 112 del 2016 – la normativa nota come “Dopo di noi” – ha provato ad affrontare attraverso strumenti di supporto, fondi dedicati e agevolazioni fiscali. A Siracusa, professionisti, avvocati, psicologi e rappresentanti istituzionali si sono confrontati su quanto è stato fatto e su quanto, ancora, deve essere realizzato.

A introdurre i lavori – moderati da Cristian Fontana – è stato Luigi Giocolano, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati: “Oggi abbiamo voluto dedicare questo incontro a una tematica che tocca da vicino le famiglie che convivono con la disabilità. La domanda che tanti genitori, fratelli e sorelle si pongono è sempre la stessa: cosa accadrà quando noi non ci saremo più? La legge del 2016 nasce proprio da questa esigenza, per garantire continuità, tutela e dignità anche quando il sostegno familiare viene meno”.

Giocolano ha sottolineato come la normativa italiana si sia adeguata – seppur in ritardo – ai principi della Convenzione Onu del 2006, prevedendo fondi dedicati, agevolazioni fiscali e nuovi strumenti giuridici a supporto delle persone con disabilità grave prive del necessario sostegno familiare.

Sul piano applicativo è intervenuta Sofia Amoddio, consigliere dell’Ordine e tra i relatori del convegno, che ha ricordato come la legge sia stata una risposta concreta alle pressioni delle associazioni e delle famiglie: “La 112 del 2016 ha rappresentato una svolta, istituendo fondi nazionali e locali e introducendo strumenti utili come i trust e i vincoli di destinazione patrimoniale. Ma una legge, per funzionare, ha bisogno di essere applicata. E l’applicazione dipende da regioni e comuni, che devono attivare servizi, case famiglia, percorsi di autonomia e comunità-alloggio. È lì che spesso si registrano ritardi e difficoltà”.

Amoddio ha ricordato che la norma parla di progetto di vita, di percorsi personalizzati e duraturi, che richiedono coordinamento tra Stato, regioni, distretti socio-sanitari ed enti locali: “il nodo principale oggi è proprio questo: creare una cabina di regia stabile che garantisca continuità e uniformità nei servizi”.

A illustrare lo stato dell’arte a livello comunale è stato l’assessore alle Politiche sociali Marco Zappulla, che ha evidenziato le iniziative in corso nel distretto: “Il Comune sta promuovendo percorsi di co-housing che rientrano a pieno titolo nel progetto di vita previsto dal Dopo di noi. Stiamo inoltre lavorando a linee guida che consentano al terzo settore di operare con criteri chiari e omogenei. Ci sono 14 persone con disabilità che oggi stanno vivendo un’esperienza lavorativa tramite tirocini di inclusione. È uno degli strumenti più efficaci: il lavoro restituisce dignità, autonomia e una piena esistenza”.

Oltre ai profili normativi e amministrativi, durante il convegno si è discusso anche degli aspetti psicologici e sociali del Dopo di noi con il notaio Sofio Rio per illustrare le forme di tutela patrimoniale previste dalla legge, e psicologi e pedagogisti (Fabiana Greco e Antonio D’Aquino) per spiegare l’importanza di un accompagnamento continuo che non si limiti agli aspetti assistenziali, ma punti a un reale percorso di autonomia. A nove anni dalla legge, i passi avanti ci sono, ma l’attuazione resta disomogenea. Per Siracusa, come per molte altre città, il tema del Dopo di noi è una sfida che richiede investimenti, coordinamento istituzionale e una rete sempre più forte tra pubblico, famiglie e terzo settore.


