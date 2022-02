E dopo Peroni, a Siracusa torna la Sanpellegrino per un altro spot in Ortigia

“Avevo pensato di fare una specie di California Los Angeles in Sicilia che sarebbe perfetto. Se ci fosse un’organizzazione con troupe e mezzi tecnici in Sicilia qui sarebbe una sorta di California italiana dove girare sempre perché la Sicilia, per noi, è il posto migliore”. A parlare così era il produttore, Luca Fanfani, intervistato durante le riprese dello spot della Peroni girato a Siracusa negli scorsi giorni. Ed evidentemente è così: Siracusa è il posto migliore.

Forse per questo dal 21 al 26 febbraio si svolgeranno le riprese di un altro spot, stavolta per San Pellegrino. Sarà ancora Ortigia protagonista. La San Pellegrino ha scelto quindi, ancora una volta, la provincia di Siracusa. Dopo aver girato nel 2015 in Ortigia lo spot per promuovere l’aranciata (#meravigliaitaliana), nel 2019 il noto marchio di Bergamo ha effettuato le riprese per il nuovo spot celebrativo dei 120 anni dell’acqua al borgo di Marzamemi. E anche Facile.it quell’anno girò la pubblicità a Siracusa.

L’ago della bilancia è anche il clima. “La Sicilia sta andando forte nel settore degli spot pubblicitari – aveva detto Fanfani – Qui è tutto bellissimo, l’unico problema è la lontananza da Milano, dove ci sono le troupe”. Chissà che non si faccia qui una piccola “Los Angeles” per le pubblicità.