È girata a Noto la nuova campagna pubblicitaria di Yamamay Man

È girata anche a Noto la nuova campagna pubblicitaria di Yamamay Man.

Il famoso brand specializzato in intimo, lingerie, costumi da bagno, pigiameria e abbigliamento per la casa, sia per donna sia per uomo, ha pubblicato in questi giorni sui profili social i primi video della campagna pubblicitaria della collezione primavera/estate e inconfondibili come sempre si riconoscono i colori del centro storico di Noto, con la Cattedrale e la chiesa di San Domenico in bella vista. E poi si riconoscono le bontà e gli angoli del Caffè Sicilia, con i due modello che “assaggiano” una delle deliziose brioche con il tuppo preparate da Corrado Assenza e una dolce granita.

