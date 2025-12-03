È “il salotto di Siracusa”: com’è Piazza Duomo, una delle piazze barocche più belle del mondo

Piazza Duomo Siracusa è uno dei luoghi più iconici e suggestivi dell’intera Sicilia. Situata nella parte alta dell’isola di Ortigia, rappresenta il simbolo della ricostruzione barocca dopo il terremoto del 1693 e, allo stesso tempo, l’erede di una storia molto più antica che affonda le sue radici nella Siracusa greca.

Questo spazio urbano, oggi considerato uno dei più belli d’Italia, custodisce i principali edifici religiosi e civili della città, creando un equilibrio perfetto tra arte, potere e spiritualità.

Un’area sacra fin dall’antichità

Fin dall’VIII secolo a.C., Piazza Duomo Siracusa era identificata come l’area sacra della città. Qui sorse il primo edificio di culto, seguito nel VI secolo a.C. da un imponente tempio ionico. Sebbene non venne mai completato, accanto a esso fu edificato il magnifico Tempio dorico di Atena, voluto dal tiranno Gelone per celebrare la vittoria sui Cartaginesi.

Le sue monumentali colonne monolitiche, costruite con pietra locale, sono ancora oggi visibili perché inglobate nella struttura della Cattedrale della Natività di Maria Santissima, trasformata in basilica cristiana in epoca bizantina ed elevata a Cattedrale nel 640 d.C.

La Cattedrale: millenni di storia in un unico edificio

Al centro di Piazza Duomo Siracusa si erge la straordinaria Cattedrale, un monumento unico che racconta tre millenni di storia.

Al suo interno convivono: le colonne del Tempio di Atena; elementi bizantini; strutture normanne; la splendida facciata barocca settecentesca.

È il simbolo assoluto della continuità tra mondo antico, medioevo e ricostruzione post-terremoto.

Palazzi storici simbolo del barocco siracusano

Attorno alla piazza si affacciano alcuni degli edifici più importanti della storia siracusana, protagonisti della ricostruzione barocca:

Palazzo Arcivescovile

Costruito nel 1618, rimaneggiato nei secoli e oggi caratterizzato da un elegante stile neoclassico. Al suo interno si trova una cappella con il Tesoro della Cattedrale, originaria di una struttura medievale con volte simili a quelle del Castello Maniace.

Chiesa di Santa Lucia alla Badia

Con la sua facciata barocca e rococò, chiude con eleganza il lato sud della piazza. Una presenza scenografica che dialoga con gli edifici circostanti.

Palazzo Vermexio (Palazzo Senatorio)

Sede del Municipio, fu progettato da Andrea Vermexio tra il 1629 e il 1633.

Tra linearità neoclassica e decorazioni barocche, rappresenta l’armoniosa unione tra potere civile e religioso.

Palazzo Beneventano del Bosco

Considerato uno dei palazzi nobiliari più belli di Siracusa, ricostruito nel 1778 sul precedente edificio del Quattrocento distrutto dal terremoto.

Palazzo Gaetani, Arezzo Della Targia e Palazzo Borgia del Casale

Residenze private che seguono la curva naturale della piazza, creando un insieme architettonico unico e suggestivo.

Piazza Duomo Siracusa: armonia tra potere civile e religioso

La presenza nello stesso spazio urbano della Cattedrale e del Palazzo Municipale testimonia il ruolo centrale che Piazza Duomo ha avuto — e continua ad avere — nella vita sociale e politica di Siracusa.

Un luogo in cui fede, governo e identità cittadina si intrecciano da oltre 2.700 anni.

Uno dei salotti barocchi più belli d’Italia

Oltre a essere simbolo della ricostruzione barocca del 1693, Piazza Duomo Siracusa offre un esempio unico di architettura tardo barocca siciliana. Le fotografie dei primi del Novecento conservate negli archivi dell’ICCD testimoniano la sua eleganza intramontabile e la maestosità della sua prospettiva architettonica.

Oggi la piazza continua a essere un luogo vivo, centro culturale e scenografico teatro di tradizioni, eventi religiosi e visite da parte di milioni di turisti.