È in rianimazione il 14enne investito a Priolo: resta riservata la prognosi

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania il ragazzino di 14 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri a Priolo Gargallo, in piazza Quattro Canti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un uomo ultrasettantenne alla guida di un’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo sulla zona pedonale e travolgendo diverse persone presenti in quel momento nella piazza.

Il bilancio è di sette feriti, tra cui il giovane priolese che ha riportato un trauma cranico particolarmente serio. Operato dai neurochirurghi del Cannizzaro, il 14enne è stato successivamente trasferito in Rianimazione, dove rimane sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.

Oltre al trauma cranico, il ragazzo dovrà essere sottoposto ad ulteriori interventi per le fratture a una gamba riportate nello scontro.

