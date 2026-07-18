È morto il giovane operaio caduto da un tetto a Priolo

Non ce l’ha fatta Alessio De Rossi, il giovane operaio rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso gennaio nella zona industriale di Priolo Gargallo.
Il decesso è avvenuto oggi, dopo mesi di ricovero e cure conseguenti alle gravissime lesioni riportate nell’incidente.
Secondo la ricostruzione effettuata all’epoca dei fatti, il giovane stava lavorando sulla copertura di un edificio quando, per cause ancora oggetto di accertamento, precipitò da un’altezza di circa otto metri.
Le sue condizioni apparvero subito critiche. Dopo i primi soccorsi, venne trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania, dove è rimasto ricoverato.
Sull’incidente era stata aperta un’indagine dalla Procura della Repubblica, finalizzata ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità. Con il decesso del giovane operaio, il procedimento potrebbe ora essere aggiornato alla luce del nuovo quadro giudiziario.