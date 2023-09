È morto Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è morto all’ospedale San Salvatore di L’Aquila, dove da qualche giorno era ricoverato. Aveva 61 anni ed era malato: gli era stato diagnosticato un tumore al colon.

Traferito nel carcere di massima sicurezza in Abruzzo, era in regime di 41 bis. Poche ora prima della morte, i medici avevano deciso di sospendere l’alimentazione.

Il mafioso trapanese era stato arrestato dai carabinieri del Ros il 16 gennaio scorso a Palermo davanti la clinica Maddalena dove si recava abitualmente per la chemioterapia dopo aver subito due operazioni per tumore al colon. Le indagini dopo l’arresto hanno permesso di scoprire che il boss, latitante da trent’anni, viveva tranquillamente a Campobello di Mazara, non lontano da Castelvetrano sua cittadina di origine, protetto da una ragnatela di prestanome e factotum.