È morto mons. Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito di Siracusa. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Umberto I a seguito di un grave malore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio e commozione in tutta la diocesi.

Nato a Carruba di Riposto, diocesi di Acireale, il 2 gennaio 1933, era stato ordinato sacerdote il 15 agosto 1955. Docente di Esegesi e Lingue bibliche, nel 1976 fu nominato Vescovo Ausiliare di Acireale, incarico che ricoprì fino al 1982, anno in cui papa Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo di Nola.





Il 7 dicembre 1989 divenne Arcivescovo Metropolita di Siracusa, ministero che ha svolto fino al 2008, quando ha lasciato la guida della diocesi per raggiunti limiti di età.

Durante il suo episcopato a Siracusa ha completato la costruzione del Santuario della Madonna delle Lacrime, consacrato da Giovanni Paolo II nel 1994. Ha indetto l’“Anno mariano” del 2003 per il cinquantesimo anniversario della lacrimazione, e l’“Anno luciano” del 2004, nel quale ottenne anche la concessione del corpo di Santa Lucia per la festa di dicembre.

Figura centrale nella vita religiosa della città, ha promosso con forza la devozione alla Madonna delle Lacrime e a Santa Lucia, rafforzando il legame tra la Chiesa siracusana e la sua comunità.