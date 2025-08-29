È morto padre Arnone: domani i funerali a Cassibile

La comunità ecclesiale e civile è in lutto per la scomparsa di don Salvatore Arnone, tornato alla Casa del Padre all’età di 81 anni. Figura amata e rispettata, don Arnone ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e del prossimo, con profonda fede e instancabile impegno pastorale. Le esequie saranno celebrate domani alle

16 alla Parrocchia di San Giuseppe a Cassibile, dove ha esercitato il suo ministero negli ultimi anni. Nonostante fosse in pensione per raggiunti limiti di età, era ancora parroco della comunità cassibilese, alla quale era stato assegnato nel 2012.

Durante il suo lungo cammino sacerdotale, don Arnone ha svolto numerosi incarichi significativi. È stato al servizio del Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, uno dei luoghi di culto più importanti della diocesi. Ha guidato le comunità della chiesa di Bosco Minniti a Siracusa, della parrocchia di Cassaro e della chiesa di San Giacomo ai Miracoli, sempre a Siracusa.





Uomo dal forte senso civico e spirituale, ha ricoperto anche il ruolo di cappellano della Polizia di Stato, offrendo sostegno morale e religioso agli uomini e alle donne in divisa.