È nata Aretusacque, nominato il Consiglio di sorveglianza in un clima infuocato

na riunione infuocata, non c’è altro termine per definire l’incontro di oggi tra i sindaci della provincia con la costituzione della società Aretusacque, che gestirà il servizio idrico per 19 dei 21 comuni del territorio (sono esclusi Buscemi e Cassaro). Alla fine sono stati votati i componenti del Consiglio di sorveglianza: Giuseppe Assenza, Massimo Carrubba, Francesco Favi, Marco Cannarella e Ivana Rabito. Assenza, iscritto nel registro dei Revisori contabili, è stato eletto presidente.

La lista era stata presentata dai sindaci di Siracusa, Ferla, Melilli, Lentini, Noto, Pachino, Sortino e Rosolini e ha ricevuto il sostegno della quasi totalità. Contrari erano sicuramente Avola, Portopalo, Carlentini e Francofonte, con il sindaco Daniele Lentini che ha delegato il parlamentare di FdI Luca Cannata a rappresentarlo.





Ed è stato proprio il deputato (che è anche consigliere comunale ad Avola) il principale oppositore, con scambi di battute nei confronti degli altri sindaci anche sopra le righe. Cannata a un certo punto ha proposto anche il nome dell’avvocato Gianluca Rossitto, professionista cui più volte il comune di Siracusa si è affidato, ma è stato respinto. Anche Stefio ha provato a indicare Alessandro Acquaviva (Forum acqua pubblica) ma non c’è stata convergenza sul candidato e il sindaco di Carlentini ha deciso di lasciare la seduta per protesta.

Un’assemblea particolarmente lunga, iniziata intorno alle 11,30 e conclusasi a metà pomeriggio con una breve pausa pranzo che ha detto molto dell’unità di quasi tutti i primi cittadini (a esclusione di Avola, Portopalo e Francofonte oltre a Carlentini), che – c’è da dire – sono anche stati costretti a firmare in virtù della presenza dei commissari ad acta che avrebbero dovuto assicurare comunque la stipula dell’atto della società. Adesso ognuno tirerà l’acqua al proprio mulino politico. Ma intanto la società è fatta