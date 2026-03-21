È nato Futuro nazionale Siracusa: Giuseppe Giganti il referente

Si è riunito oggi il comitato costituente di Futuro nazionale Siracusa 227 del Generale Roberto Vannacci. Il Referente del Comitato di Siracusa il Dott. Giganti Giuseppe , nella sede operativa di via Bainsizza , ha illustrato ai propri tesserati fondatori del comitato, lo statuto di Futuro nazionale, soffermandosi sui “valori fondamentali e non negoziabili”, la “Libertà di essere, di fare, di possedere, di esprimere… chi viola le regole della convivenza deve essere messo in condizione di non nuocere… Se violi la mia casa o mi aggredisci per la strada rischi la vita. La difesa è sempre legittima. Ripudiamo il pensiero unico e i delitti d’opinione. Le idee non si processano… un reato non è più o meno grave in base a sesso, censo, colore della pelle o orientamento sessuale”.

Il neo comitato appena costituito a Siracusa è cosi composto: Giuseppe Giganti referente; Gaetano Zannelli responsabile a Melilli Città Giardino, Lorenzo Giganti responsabile Gruppo Giovani Siracusa, Giuseppe Greco responsabile Priolo Gargallo, Angelo Di Pietro responsabile Carlentini, Riccardo Di Mari responsabile Rosolini, Francesco Caltabiano responsabile Augusta , Milena Zannelli, Giuseppe Cassia, Rosanna Spoto, Matteo Liseo, Pietro Minardi il direttivo del comitato e Andrea Giganti responsabile comunicazione e social.

Nei prossimi giorni inizieranno le attività propagandistiche di tesseramento sul territorio con presidi e gazebi al fine di divulgare il progetto.